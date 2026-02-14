Bureautique – Diaporama (Impress), EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues

Bureautique – Diaporama (Impress) 19 et 20 mars EPN – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-19T10:00:00+01:00 – 2026-03-19T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-20T10:00:00+01:00 – 2026-03-20T12:00:00+01:00

Pour un usage ludique ou professionnel, l’utilisation d’un outil de présentation de type diaporama (Powerpoint, Impress, Keynote, Prezy…) repose sur quelques principes de base. Des cas pratiques seront proposés sur LibreOffice Impress pour une première initiation.

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442490267 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/ »}]

Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. administration dématérialisation

