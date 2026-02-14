Bureautique – Diaporama (Impress), EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues
Bureautique – Diaporama (Impress), EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues jeudi 19 mars 2026.
Bureautique – Diaporama (Impress) 19 et 20 mars EPN – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-19T10:00:00+01:00 – 2026-03-19T12:00:00+01:00
Fin : 2026-03-20T10:00:00+01:00 – 2026-03-20T12:00:00+01:00
Présentation
Pour un usage ludique ou professionnel, l’utilisation d’un outil de présentation de type diaporama (Powerpoint, Impress, Keynote, Prezy…) repose sur quelques principes de base. Des cas pratiques seront proposés sur LibreOffice Impress pour une première initiation.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
Localisation
EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. administration dématérialisation
