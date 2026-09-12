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AGENDA · Béziers

BUREAUTIQUE GIMP PREMIER PAS Béziers

mercredi 2 décembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Adresse
place du 14 Juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

BUREAUTIQUE GIMP PREMIER PAS

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02
fin : 2026-12-02

Date(s) :
2026-12-02

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place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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L’événement BUREAUTIQUE GIMP PREMIER PAS Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34

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