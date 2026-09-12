BUREAUTIQUE GIMP PREMIER PAS Béziers
mercredi 2 décembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
BUREAUTIQUE GIMP PREMIER PAS
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-12-02
Apprenez à retoucher vos images gérez les calques, ajoutez du texte et redimensionnez facilement vos photos.
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Atelier pour adultes. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
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L’événement BUREAUTIQUE GIMP PREMIER PAS Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34
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