BUREAUTIQUE : INITIATION TABLEUR Béziers
mardi 15 décembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
BUREAUTIQUE : INITIATION TABLEUR
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-12-15
Découvrez LibreOffice Calc et apprenez à créer, modifier et organiser des tableaux grâce à des formules simples.
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Atelier pour adultes sur 3 séances. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English : BUREAUTIQUE : INITIATION TABLEUR
Discover LibreOffice Calc and learn how to create, edit, and organize spreadsheets using simple formulas.
L’événement BUREAUTIQUE : INITIATION TABLEUR Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
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