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BUREAUTIQUE : INITIATION TABLEUR Béziers

mardi 15 décembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mardi 15 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Adresse
place du 14 Juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

BUREAUTIQUE : INITIATION TABLEUR

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15
fin : 2026-12-18

Date(s) :
2026-12-15

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place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : BUREAUTIQUE : INITIATION TABLEUR

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L’événement BUREAUTIQUE : INITIATION TABLEUR Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34

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