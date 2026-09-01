Informations pratiques

Obermorschwiller

Burger à la ferme du GAE Herrenweg

55 rue Principale Obermorschwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 11:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Au profit de l’association Nolan, un rayon de soleil. Chaque réservation = 1 ticket de tombola pour tenter de gagner 5 kg de steak haché de la ferme.

Burger à la Ferme du GAEC Herrenweg au profit de l’Association Nolan, un rayon de soleil.

Au programme

11h30 visite de la ferme

12h Début du repas* (burger/frites, 1 déssert au choix, 1 café)

*sans café pour le menu enfant

Réservation obligatoire avant le 6 septembre au 06 65 10 92 69

Venez partager un moment convivial et solidaire!

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55 rue Principale Obermorschwiller 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 65 10 92 69

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English :

Proceeds benefit the Nolan Association, A Ray of Sunshine. Each reservation = 1 raffle ticket for a chance to win 5 kg of farm-fresh ground beef.

L’événement Burger à la ferme du GAE Herrenweg Obermorschwiller a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme du Sundgau