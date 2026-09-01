Burger à la ferme du GAE Herrenweg Obermorschwiller
dimanche 13 septembre 2026 · Obermorschwiller
Informations pratiques
Obermorschwiller
Burger à la ferme du GAE Herrenweg
55 rue Principale Obermorschwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 11:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Au profit de l’association Nolan, un rayon de soleil. Chaque réservation = 1 ticket de tombola pour tenter de gagner 5 kg de steak haché de la ferme.
Burger à la Ferme du GAEC Herrenweg au profit de l’Association Nolan, un rayon de soleil.
Au programme
11h30 visite de la ferme
12h Début du repas* (burger/frites, 1 déssert au choix, 1 café)
*sans café pour le menu enfant
Réservation obligatoire avant le 6 septembre au 06 65 10 92 69
Venez partager un moment convivial et solidaire!
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55 rue Principale Obermorschwiller 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 65 10 92 69
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English :
Proceeds benefit the Nolan Association, A Ray of Sunshine. Each reservation = 1 raffle ticket for a chance to win 5 kg of farm-fresh ground beef.
L’événement Burger à la ferme du GAE Herrenweg Obermorschwiller a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme du Sundgau