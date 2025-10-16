BURGER KING ARRIVE AUX RIVES DE L ORNE Agence MONDEVILLE Mondeville

BURGER KING ARRIVE AUX RIVES DE L ORNE
Agence MONDEVILLE
Mondeville
jeudi 16 octobre 2025.

Vous aimez le travail en équipe, et souhaitez intégrer une enseigne dynamique ? BURGER KING s’installe aux Rives de l’Orne et va former ses EQUIPIERS POLYVALENTS (H/F). Cela vous intéresse ? Inscrivez-vous à la réunion d’information.

Présentation de la structure, des postes proposés par l’employeur, puis de la méthode de recrutement par simulation qui sera mobilisée dans le cadre de ce recrutement.

