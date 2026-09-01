Burger Quiz Haguenau

Informations pratiques

Haguenau

Burger Quiz

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 19:45:00

fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Vous connaissez ce jeu télévisé complètement déjanté présenté par Alain Chabat et Kader Aoun ? Le concept de l’émission consiste à répondre à des questions plus ou moins loufoques afin de gagner des points appelés les Miams. À vous de trouver un super nom de sauce pour votre équipe ! Et qui enverrez-vous à l’épreuve ultime : le « Burger de la Mort » ?

Vous connaissez ce jeu télévisé complètement déjanté présenté par Alain Chabat et Kader Aoun ? Le concept de l’émission consiste à répondre à des questions plus ou moins loufoques afin de gagner des points appelés les Miams. À vous de trouver un super nom de sauce pour votre équipe !

Et qui enverrez-vous à l’épreuve ultime : le « Burger de la Mort » ?

Rendez-vous dans le bar à jeux de société de Haguenau La Mauvaise Joueuse.

Equipe de 2 à 8 personnes.

L’animation débutera à 20h30.

Nous demandons aux participants d’arriver vers 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Merci de préciser :

– le nombre de personnes

– votre horaire d’arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre numéro de téléphone

Le burger quiz se déroule en plusieurs phases de quiz :

Les Nuggets : questions à choix multiples, souvent absurdes ou piégeuses.

Le Sel ou Poivre : duel de rapidité où il faut choisir entre deux propositions (ex. “chien ou chat ?”).

Les Menus : plusieurs thématiques loufoques, avec des questions adaptées au choix de l’équipe.

L’Addition : une série de questions rapides qui rapportent un maximum de miams (=points).

L’équipe ayant le plus de miams envoie son candidat jouer le mythique Burger de la Mort : 10 questions à retenir, puis 10 réponses à donner d’affilée, sans se tromper.

Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.

Boissons et petite restauration en continu.

Et un petit cadeau pour les gagnants !

Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse : « On gagne toujours à passer un bon moment ! »

PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

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English :

Have you heard of that totally wacky TV game show hosted by Alain Chabat and Kader Aoun? The show’s concept involves answering questions that are more or less zany to earn points called “Miams.” It’s up to you to come up with a great name for your team’s sauce! And who will you send to the ultimate challenge: the “Burger of Death”?

L’événement Burger Quiz Haguenau a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau