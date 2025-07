Burger Quizz Village Vacances Chanteduc Beaurières

Burger Quizz Village Vacances Chanteduc Beaurières lundi 4 août 2025.

Burger Quizz

Village Vacances Chanteduc 847 chemin de Pontillard Beaurières Drôme

Début : Lundi 2025-08-04

fin : 2025-08-18

2025-08-04

Tous les lundi de l’été, venez profitez du Burger Quizz et de son menu burger, salade ou plat du jour.

Le restaurant du Village Vacances est ouvert 7j/7 jusqu’au 21 août 2025 avec une proposition de plats de viandes, fromages et ravioles très locales.

Village Vacances Chanteduc 847 chemin de Pontillard Beaurières 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 46 59

English :

Every Monday throughout the summer, come and enjoy the Burger Quizz and its burger, salad or dish of the day menu.

The Village Vacances restaurant is open 7 days a week until August 21, 2025, with a choice of local meats, cheeses and ravioli.

German :

Jeden Montag im Sommer können Sie das Burger Quizz mit Burger, Salat oder Tagesgericht genießen.

Das Restaurant des Feriendorfs ist bis zum 21. August 2025 sieben Tage die Woche geöffnet und bietet Fleisch- und Käsegerichte sowie sehr lokale Ravioli an.

Italiano :

Ogni lunedì per tutta l’estate, venite a gustare il Burger Quizz e il suo menu a base di hamburger, insalata o piatto del giorno.

Il ristorante del Village Vacances è aperto 7 giorni su 7 fino al 21 agosto 2025, con una scelta di carni locali, formaggi e ravioli.

Espanol :

Todos los lunes del verano, venga a disfrutar del Burger Quizz y su menú de hamburguesa, ensalada o plato del día.

El restaurante Village Vacances abre los 7 días de la semana hasta el 21 de agosto de 2025, con una selección de carnes locales, quesos y raviolis.

