Burgille s’engage pour Octobre Rose Burgille
Burgille s’engage pour Octobre Rose Burgille samedi 11 octobre 2025.
Burgille s’engage pour Octobre Rose
Salle des Fêtes Burgille Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 19:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Burgille s’engage pour Octobre Rose ! Au programme plusieurs parcours de balade (4 et 7 km), animations pour les enfants (structure gonflable, jeux géants…), stands divers (présence notamment de la ligue contre le cancer), petite restauration sur place etc. .
Salle des Fêtes Burgille 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 78 26 59 comiteburg25@gmail.com
English : Burgille s’engage pour Octobre Rose
German : Burgille s’engage pour Octobre Rose
Italiano :
Espanol :
L’événement Burgille s’engage pour Octobre Rose Burgille a été mis à jour le 2025-09-15 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN