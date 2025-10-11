Burgille s’engage pour Octobre Rose Burgille

Salle des Fêtes Burgille Doubs

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 19:00:00

2025-10-11

Burgille s’engage pour Octobre Rose ! Au programme plusieurs parcours de balade (4 et 7 km), animations pour les enfants (structure gonflable, jeux géants…), stands divers (présence notamment de la ligue contre le cancer), petite restauration sur place etc. .

Salle des Fêtes Burgille 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 78 26 59 comiteburg25@gmail.com

English : Burgille s'engage pour Octobre Rose

German : Burgille s'engage pour Octobre Rose

