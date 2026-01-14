BURLESK Comédie Le Mans Le Mans

BURLESK

2026-02-07 21:00:00

2026-02-07

2026-02-07

Quand humour et fantaisies font un mélange des plus euphorisants !

Affranchies, pétillantes et déjantées, ces trois Demoiselles dynamitent les codes du cabaret burlesque et vous embarquent dans un tourbillon de joie et de générosité.

Une ode à la liberté, drôle et touchante, qui célèbre la femme sous toutes ses formes.

Si vous aimez les strass, l’audace, et le second degré, vous ne serez pas déçu.e.s laissez-vous étourdir par ce spectacle insolite à la bonne humeur contagieuse !

Coup de coeur de la Provence au Festival Off d’Avignon depuis 2022,

1 nomination aux Cyranos catégorie meilleur spectacle musical en 2022, le prix “Queen of Burlesque” à Barcelone en 2021, Les Demoiselles du K-barré sont prêtes à répandre leur bonne humeur légendaire chez vous !

“Un furieux shoot de bonheur” LA PROVENCE

“Un spectacle libérateur” MUSICAL AVENUE .

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69

