BURLESK Comédie Le Mans Le Mans

BURLESK Comédie Le Mans samedi 7 février 2026.
37 Rue nationale Le Mans
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-02-07 21:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Prochainement à Comédie Le Mans…
Quand humour et fantaisies font un mélange des plus euphorisants !
Affranchies, pétillantes et déjantées, ces trois Demoiselles dynamitent les codes du cabaret burlesque et vous embarquent dans un tourbillon de joie et de générosité.
Une ode à la liberté, drôle et touchante, qui célèbre la femme sous toutes ses formes.
Si vous aimez les strass, l’audace, et le second degré, vous ne serez pas déçu.e.s laissez-vous étourdir par ce spectacle insolite à la bonne humeur contagieuse !
Coup de coeur de la Provence au Festival Off d’Avignon depuis 2022,
1 nomination aux Cyranos catégorie meilleur spectacle musical en 2022, le prix “Queen of Burlesque” à Barcelone en 2021, Les Demoiselles du K-barré sont prêtes à répandre leur bonne humeur légendaire chez vous !
“Un furieux shoot de bonheur” LA PROVENCE
“Un spectacle libérateur” MUSICAL AVENUE .
Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69
