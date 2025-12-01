Burlesque TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-02 20:30 – 21:30

Gratuit : non 11€ ou 15€ Tout public

Le Burlesque est l’art de l’ironie, de la parodie et du corps. De tous les corps. C’est l’art de se libérer en racontant une histoire pailletée. C’est délivrer un message à la plume.Ladorée, Delis MissKitty et Lysie Day vous présentent, pour la 1ère fois au TNT, leur spectacle.Artistes bien connus de la scène Nantaise, tous les trois vous embarquent dans leurs univers pour une soirée toute en strass et en plumes ! Avec Ladorée, Delis MissKitty et Lysie Day.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com