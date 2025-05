Burlingue, soirée théâtre – Mauléon-Licharre, 16 mai 2025 19:30, Mauléon-Licharre.

Pyrénées-Atlantiques

Burlingue, soirée théâtre Place de la Haute-Ville Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 19:30:00

fin : 2025-05-16 21:00:00

Date(s) :

2025-05-16

L’Union commerciale de Soule vous invite à Mauléon.

Vous pourrez découvrir la comédie « Burlingue », interprétée par les soeurs Erbinartégaray, originaires de Barcus. La pièce de Gérard Levoyer, présentée par le collectif Colombe, et mise en scène par Jean Yvorra, nous plonge dans le quotidien de deux employées modèles. Jeanine et Simone, collègues depuis des années, astreintes à des tâches simples et répétitives, entrent en conflit pour une gomme que l’une possède et dont l’autre a besoin. Ce conflit, absurde comme la plupart des conflits, symbole de toutes les luttes de pouvoir, dégénère au point de devenir un affrontement terrible, féroce, sans concession, inexorable. Repli assuré en cas de pluie. Réservation conseillée pour le repas proposé par les commerçants de la place avant le mercredi 14 mai. .

Place de la Haute-Ville

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 39 02 92

