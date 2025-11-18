Burn baby burn TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Burn baby burn 19 et 20 décembre TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-19T20:30:00 – 2025-12-19T21:50:00

Fin : 2025-12-20T20:30:00 – 2025-12-20T21:50:00

Hirip squatte une station-service abandonnée. Elle n’attend rien d’autre qu’un peu de compagnie. Un jour, Violette arrive, avec sa mobylette en panne. Elle cherche de l’essence. Elles ont toutes les deux une furieuse envie de vivre et la rage au cœur. Mais l’arrivée d’Issa, livreur de pizzas, risque de compromettre leurs désirs et leurs rêves.

Avec Audrey Loizel, Mégane Puillandre, Sylvain Saussereau et Kévin Kister. Mis en scène par Sébastien Loiseau. Direction d’acteur par Bénédicte Blanchard. Création lumière de Léa Giglio. Création sonore de Léo Gomichon. Écrit par Carine Lacroix.

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Orianne Drouet