Burn baby burn, un huis clos explosif au Théâtre du Gouvernail Théâtre du Gouvernail PARIS dimanche 1 février 2026.
Hirip squatte une station service désaffectée. Elle n’attend rien d’autre qu’un peu de compagnie. Un jour, Violette arrive, avec sa mobylette en panne. Elle cherche de l’essence. Elles ont toutes les deux une furieuse envie de vivre et la rage au coeur.
Artistes : Lara Degorgue, Louise Esson et Driss Routel
Metteur en scène : Pierre Boisneault
Autrice : Carine Lacroix
Durée : 70 minutes
Tout public à partir de 12 ans
Des mots qui font taire, des silences qui disent tout. Deux jeunes femmes, un face à face et l’envie brûlante de s’en sortir. Un huis clos explosif proposé par la Collectif La Révolte.
Du lundi 02 mars 2026 au lundi 30 mars 2026 :
lundi
de 19h00 à 20h10
Du dimanche 01 février 2026 au dimanche 22 février 2026 :
dimanche
de 15h00 à 16h10
payant
De 13 euros à 16 euros
Tout public. A partir de 12 ans.
Théâtre du Gouvernail 5 passage de Thionville 75019 PARIS
https://theatredugouvernail.fr/ +33699783948 theatredugouvernail@gmail.com https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/ https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/
