Burn baby burn, un huis clos explosif au Théâtre du Gouvernail Théâtre du Gouvernail PARIS

Hirip squatte une station service désaffectée. Elle n’attend rien d’autre qu’un peu de compagnie. Un jour, Violette arrive, avec sa mobylette en panne. Elle cherche de l’essence. Elles ont toutes les deux une furieuse envie de vivre et la rage au coeur.

Artistes : Lara Degorgue, Louise Esson et Driss Routel

Metteur en scène : Pierre Boisneault

Autrice : Carine Lacroix

Durée : 70 minutes

Tout public à partir de 12 ans

Des mots qui font taire, des silences qui disent tout. Deux jeunes femmes, un face à face et l’envie brûlante de s’en sortir. Un huis clos explosif proposé par la Collectif La Révolte.

Du lundi 02 mars 2026 au lundi 30 mars 2026 :

lundi

de 19h00 à 20h10

Du dimanche 01 février 2026 au dimanche 22 février 2026 :

dimanche

de 15h00 à 16h10

payant

De 13 euros à 16 euros

Tout public. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-01T16:00:00+01:00

fin : 2026-03-30T23:10:00+02:00

Date(s) : 2026-02-01T15:00:00+02:00_2026-02-01T16:10:00+02:00;2026-02-08T15:00:00+02:00_2026-02-08T16:10:00+02:00;2026-02-15T15:00:00+02:00_2026-02-15T16:10:00+02:00;2026-02-22T15:00:00+02:00_2026-02-22T16:10:00+02:00;2026-03-02T19:00:00+02:00_2026-03-02T20:10:00+02:00;2026-03-09T19:00:00+02:00_2026-03-09T20:10:00+02:00;2026-03-16T19:00:00+02:00_2026-03-16T20:10:00+02:00;2026-03-23T19:00:00+02:00_2026-03-23T20:10:00+02:00;2026-03-30T19:00:00+02:00_2026-03-30T20:10:00+02:00

Théâtre du Gouvernail 5 passage de Thionville 75019 PARIS

https://theatredugouvernail.fr/ +33699783948 theatredugouvernail@gmail.com https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/ https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/



