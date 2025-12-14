Burn out Maikeul’s show Cie Tactus Stand up de contes humoristiques place de la République Sore

Burn out Maikeul’s show Cie Tactus Stand up de contes humoristiques

place de la République Salle des fêtes Sore Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Dans une ambiance cabaret baroque qui emprunte aux séries d’épouvante des années 50, trois personnages sous le poids de la société, du travail ou de la politique, contractent un burn out Cassandra, l’agente immobilière, L’étrange histoire d’Edouard et de son psoriasis, et le livreur et la harpie.

Laissant place au fantastique, ils vont atteindre une certaine forme de rédemption.

Au fil de cette performance d’acteur virtuose, ce spectacle musical vient interpeler le spectateur sur son rapport au travail, au bien-être, à l’argent… et au bonheur.

La musique omniprésente contribue à la virtuosité du rythme général et du comique du spectacle.

Avec Martin Jaspar et Marion Jeanson .

place de la République Salle des fêtes Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 60 06 mairie@sore.fr

