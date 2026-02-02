Burning Chords Brasserie Zebull’in Penne-d’Agenais

Burning Chords

Brasserie Zebull’in 1 Boulevard de l’Horizon Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Nous avons le plaisir d’accueillir le groupe Burning Chords pour un concert Rock à la brasserie Zebull’in.

Venez nombreux, en famille ou entre amis !

Brasserie Zebull’in 1 Boulevard de l’Horizon Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 02 29 42 emmanuel.zebullin@gmail.com

English : Burning Chords

We’re delighted to welcome Burning Chords for a rock concert at the Zebull?in brasserie.

Come one, come all, with family and friends!

L’événement Burning Chords Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Villeneuve Vallée du Lot