Burning Chords Brasserie Zebull’in Penne-d’Agenais
Burning Chords Brasserie Zebull’in Penne-d’Agenais samedi 14 février 2026.
Burning Chords
Brasserie Zebull’in 1 Boulevard de l’Horizon Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Nous avons le plaisir d’accueillir le groupe Burning Chords pour un concert Rock à la brasserie Zebull’in.
Venez nombreux, en famille ou entre amis !
Brasserie Zebull’in 1 Boulevard de l’Horizon Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 02 29 42 emmanuel.zebullin@gmail.com
English : Burning Chords
We’re delighted to welcome Burning Chords for a rock concert at the Zebull?in brasserie.
Come one, come all, with family and friends!
L’événement Burning Chords Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Villeneuve Vallée du Lot