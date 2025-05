BURNING DREAM + UNTIL THERAPY + THE NOCTURNAL PROJECT [concert metal] – Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc, 17 mai 2025 20:30, Chamonix-Mont-Blanc.

Haute-Savoie

BURNING DREAM (metal) + UNTIL THERAPY (nu/metalcore français) + THE NOCTURNAL PROJECT (hollywood melodeath/hardcore)

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org

English :

BURNING DREAM (metal) + UNTIL THERAPY (French nu/metalcore) + THE NOCTURNAL PROJECT (Hollywood melodeath/hardcore)

German :

BURNING DREAM (Metal) + UNTIL THERAPY (französischer Nu/Metalcore) + THE NOCTURNAL PROJECT (hollywood melodeath/hardcore)

Italiano :

BURNING DREAM (metal) + UNTIL THERAPY (nu/metalcore francese) + THE NOCTURNAL PROJECT (melodeath/hardcore hollywoodiano)

Espanol :

BURNING DREAM (metal) + UNTIL THERAPY (nu/metalcore francés) + THE NOCTURNAL PROJECT (melodeath/hardcore hollywoodiense)

