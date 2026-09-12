BURNING FESTIVAL Point Ephémère Paris
samedi 19 septembre 2026 · Point Ephémère · Paris
Informations pratiques
BURNING est un festival d’art féministe pluridisciplinaire, dédié à la mise en lumière des femmes et des minorités de genre.
Plus qu’un événement, notre festival est une expérience collective de transformation des imaginaires, où se croisent l’art vécu militant et réinventé.
Notre programmation est éclectique et engagée. Intersectionnelle et inclusive, elle met en avant exclusivement des artistes femmes et/ou minorités de genre.
Elle se positionne comme un déchiffreur des talents de demain et s’attache à faire découvrir des artistes émergent-es et invisibilisé-es dans les circuits traditionnels.
Elle rassemble l’ensemble des disciplines artistiques et artisanales et s’incarne à travers une grande diversité de formats : concerts, DJ sets, expositions, performances, talks, ateliers, marketplace, tattoo, projections de courts et longs métrages…
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