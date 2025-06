Burning Zamal Stade intercommunal de Saint-Pierre-lès-Nemours Chaintréauville

Burning Zamal Stade intercommunal de Saint-Pierre-lès-Nemours Chaintréauville vendredi 18 juillet 2025 .

Burning Zamal 18 – 20 juillet Stade intercommunal de Saint-Pierre-lès-Nemours Seine-et-Marne

Gratuité sur place pour les résidents de la Communauté de Communes du Pays de Nemours, pour les moins de 12 ans, et pour les membres d’associations culturelles membre du réseau « Les Alouettes »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-18T18:00:00 – 2025-07-18T23:59:00

Fin : 2025-07-20T00:00:00 – 2025-07-20T03:00:00

Le Burning Zamal Festival est de retour pour sa 8ᵉ édition !

Rendez-vous les 18 et 19 juillet au stade de Saint-Pierre-lès-Nemours

Deux jours de festivités en plein air, placés sous le signe de l’écologie, de la culture et de la musique !

Concerts : BEN PLG, POGO CAR CRASH CONTROL, LULU VAN TRAPP, SPOINK, ainsi que plusieurs artistes du Sud 77 et d’Île-de-France

DJ sets : MARA, ELISA DO BRASIL, et deux collectifs du Sud 77

Tables rondes & activités : pour tous les âges, autour de l’écologie et de l’éco-citoyenneté

Décoration et thème : la forêt et les insectes. Découvrez une scénographie immersive et des animations thématiques le samedi après-midi

️ Buvette, restauration et camping sur place

Stade intercommunal de Saint-Pierre-lès-Nemours 41 avenue d’ormesson, 77140, Saint-Pierre-lès-Nemours Chaintréauville 77140 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://77echoz.fr »}]

Le Burning Zamal Festival est de retour pour sa 8ᵉ édition !

©ECHOZ-ADELE MARSAC