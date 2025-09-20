Buron : Sentinelle de l’Allier et centre de pouvoir au Moyen-Age Salle des Fêtes d’Yronde, Yronde-et-Buron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

A l’occasion des journées du patrimoine, le 20 et 21 septembre, l’association du patrimoine vous propose d’assister à une conférence sur le château et Buron et sa seigneurie. Celle-ci est gratuite et ouverte à tous. Elle aura lieu dans la salle des fêtes d’Yronde.

Julien Muzard, médiéviste à l’université de Clermont Auvergne assurera une présentation de l’histoire du chateau et de ses usages.

Nous vous encourageons à monter ensuite au chateau pour une petite balade.

Des jeux de pistes sont prévus à l’issue de la conférence pour les enfants.

Salle des Fêtes d’Yronde, 1 rue du Comparu 63270 Yronde et Buron Yronde-et-Buron 63270 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes – https://www.yronde-et-buron.fr/ https://www.facebook.com/people/Yronde-et-Buron-Patrimoine/61560019811535/ Le chateau de Buron est situé au sommet d’un dick volcanique au-dessus de la vallée de l’Allier. Un chemin d’accès à récemment été ouvert pour permettre l’accès du public en toute sécurité, à travers ses ruines, au sommet, où une vue imprenable se dégage. Sûrement pour voir arriver l’ennemi de loin … A découvrir lors de cette conférence historique. Gare de Parent – Coudes – Champeix puis 4km à pied le long du GR autour du pays d’Issoire

Parking en face de la salle des fêtes uniquement

Espace accessible aux personnes à mobilité réduite (pour la conférence)

Activité pour les enfants à partir de 16h

Yronde et Buron Patrimoine