Bus Aisne actif Emploi Formation – FOLEMBRAY, Folembray – CONSEIL DEPARTEMENTAL 02, Folembray

Bus Aisne actif Emploi Formation – FOLEMBRAY Vendredi 26 juin, 14h00 Folembray – CONSEIL DEPARTEMENTAL 02 Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00

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