Bus Information Familles

Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04 2026-02-25

Accueil et information sur toutes les questions relatives à la famille et à la parentalité (petite enfance, loisirs, soutien à la parentalité)

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 85 56 86

English : Bus Information Familles

Welcome and information on all issues relating to the family and parenthood (early childhood, leisure activities, support for parenthood)

L’événement Bus Information Familles Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-01-26 par Isle-Auvézère