BUS MARGUERITE Je mange donc je suis Place du marché Ameugny 20 juin 2025 14:00

Saône-et-Loire

BUS MARGUERITE Je mange donc je suis Place du marché Le Bourg Ameugny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 14:00:00

fin : 2025-06-26 18:30:00

Date(s) :

2025-06-20

2025-06-23

2025-06-24

2025-06-26

2025-06-27

Une semaine pour questionner nos manières de produire, de consommer et d’échanger autour de l’alimentation locale, durable et solidaire !

Marché de producteurs, expos dans le bus, causeries, ateliers créatifs, fresques végétales, librairie ambulante, cuisine mobile, animations enfants, soirées festives… Il y en aura pour toutes et tous !

L’alimentation aujourd’hui est au cœur des préoccupations, du local à l’international, exigeant des changements de comportement liés à nos productions, à nos consommations.

Il s’agit de solliciter la parole des producteurs et des consommateurs, et de croiser des informations qui pourront faire émerger des actions innovantes et solidaires. .

Place du marché Le Bourg

Ameugny 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 88 24 33 chezmarguerite@frgsclunisois.fr

