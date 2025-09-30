Bus Mobil’Santé Cusset

Bus Mobil’Santé Cusset mardi 30 septembre 2025.

Bus Mobil’Santé

Place Victor-Hugo Cusset Allier

Début : Jeudi 2025-09-30 09:30:00

fin : 2025-11-13 11:30:00

Le cabinet de consultations médicales itinérant, Mobil’Santé, qui sillonne les communes de l’agglomération de Vichy Communauté s’installera à Cusset le mardi 30 septembre et le jeudi 13 novembre de 9h30 à 11h30 sur

la Place Victor-Hugo.

Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

English :

Mobil?Santé, the mobile medical practice that travels the communes of the Vichy Communauté agglomeration, will set up in Cusset on Tuesday September 30 and Thursday November 13 from 9:30 to 11:30 a.m. at Place Victor-Hugo

place Victor-Hugo.

German :

Die mobile Arztpraxis Mobil?Santé, die durch die Gemeinden des Ballungsraums Vichy Communauté tourt, wird sich am Dienstag, den 30. September und am Donnerstag, den 13. November von 9.30 bis 11.30 Uhr in Cusset auf dem Victor Victor Victor niederlassen

auf dem Place Victor-Hugo.

Italiano :

Mobil?Santé, l’ambulatorio medico mobile che gira per i comuni dell’agglomerato della Communauté di Vichy, sarà a Cusset martedì 30 settembre e giovedì 13 novembre dalle 9.30 alle 11.30 in Place Victor-Hugo

piazza Victor-Hugo.

Espanol :

Mobil?Santé, el consultorio médico ambulante que recorre los municipios de la aglomeración de la Communauté de Vichy, estará en Cusset el martes 30 de septiembre y el jueves 13 de noviembre, de 9.30 a 11.30 horas, en la plaza Victor-Hugo

plaza Victor-Hugo.

