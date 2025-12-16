Bus numérique : un accompagnement numérique gratuit Mairie

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-08 14:00 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit Tout public

La commune de Saint-Aignan de Grand Lieu et l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) vous proposent un accompagnement numérique gratuit une demi-journée par mois à bord du bus numérique. Un accompagnement ouvert à tousNaviguer sur internet, gérer ses courriels, effectuer une recherche d’emploi, installer une application, faire une démarche en ligne ou encore apprendre à vérifier ses sources d’information. Autant de tâches numériques qui sont rentrées dans les mœurs, mais qui pourtant restent inaccessibles pour certains d’entre nous. C’est pourquoi chacun est libre de se présenter aux permanences, avec ou sans rendez-vous, pour obtenir une information, être guidé dans une démarche administrative ou encore être orienté sur des dispositifs d’aides déjà existants. Un projet pluri communalSeize communes du département de Loire-Atlantique ont accepté d’accueillir le bus numérique de l’UDAF avec pour objectif d’apporter une aide numérique à ceux qui en ont besoin.________________________________ PROCHAINE PERMANENCEJeudi 8 janvier de 14h à 16h30Place Millénia ________________________________INFOS PRATIQUES : Gratuit – ouvert à tous – Avec ou sans rendez-vous – 02 51 80 30 46 – www.udaf44.frCe projet est soutenu dans le cadre du Plan France Relance et de la Stratégie de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté

Mairie 44860

02 51 80 30 46 http://www.udaf44.fr