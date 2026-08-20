Informations pratiques

Aire-sur-l’Adour

Bus pour le Spectacle Slava’s Snow Show au départ d’Aire sur l’Adour

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 15:00:00

fin : 2026-11-21 18:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Voyage merveilleux dans l’univers enneigé de son créateur, ce spectacle nous invite à vivre, entre rires et larmes, les aventures de clowns mélancoliques aux immenses chaussures rouges, aux bonnets à grandes oreilles et à l’imagination fertile. Bulles de savon, toile d’araignée géante, tempête de neige, créatures fantasmagoriques…

Une expérience visuelle pleine de surprises et d’enchantement !

Dans le cadre du dispositif Météores des Théâtres de Gascogne qui consiste à faciliter l’accès des spectacles de la saison du Théâtre de Gascogne aux spectateurs d’autres territoires et de multiplier les partenariats culturels avec d’autres structures.

Départ à 15h de la médiathèque d’Aire sur l’Adour (bus gratuit)

Durée 2h 32€ tarif partenaire, 20€ tarif solidaire et 10€ moins de 18 ans

Spectacle aura lieu au Pôle de Mont de Marsan, tout public dès 7 ans .

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bus pour le Spectacle Slava’s Snow Show au départ d’Aire sur l’Adour

L’événement Bus pour le Spectacle Slava’s Snow Show au départ d’Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-20 par Tourisme Aire Eugénie