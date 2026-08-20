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Bus pour le Spectacle Slava’s Snow Show au départ d’Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour

samedi 21 novembre 2026 · Aire-sur-l'Adour

Bus pour le Spectacle Slava’s Snow Show au départ d’Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Passage des Cultures
Ville
40800 Aire-sur-l'Adour
Département
Landes
Tarif
20 20 20 Tarif réduit

Aire-sur-l’Adour

Bus pour le Spectacle Slava’s Snow Show au départ d’Aire sur l’Adour

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 15:00:00
fin : 2026-11-21 18:00:00

Date(s) :
2026-11-21

Voyage merveilleux dans l’univers enneigé de son créateur, ce spectacle nous invite à vivre, entre rires et larmes, les aventures de clowns mélancoliques aux immenses chaussures rouges, aux bonnets à grandes oreilles et à l’imagination fertile. Bulles de savon, toile d’araignée géante, tempête de neige, créatures fantasmagoriques…
Une expérience visuelle pleine de surprises et d’enchantement !
Dans le cadre du dispositif Météores des Théâtres de Gascogne qui consiste à faciliter l’accès des spectacles de la saison du Théâtre de Gascogne aux spectateurs d’autres territoires et de multiplier les partenariats culturels avec d’autres structures.
Départ à 15h de la médiathèque d’Aire sur l’Adour (bus gratuit)
Durée 2h 32€ tarif partenaire, 20€ tarif solidaire et 10€ moins de 18 ans
Spectacle aura lieu au Pôle de Mont de Marsan, tout public dès 7 ans   .

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04 

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English : Bus pour le Spectacle Slava’s Snow Show au départ d’Aire sur l’Adour

L’événement Bus pour le Spectacle Slava’s Snow Show au départ d’Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-20 par Tourisme Aire Eugénie

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