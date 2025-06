Bus pour l’emploi – Maurepas Agence RENNES NORD Rennes

KEOLIS Rennes, en partenariat avec WE KER, FACE Ille-et-Vilaine, LE PLIE, France Travail, organise sa nouvelle édition du Bus pour l’emploi !L’objectif de cette action est de faire connaître le métier de conducteur de bus et les métiers de la maintenance (parcours de formation proposé par KEOLIS) et notamment de Maurepas.Des animations gratuites seront proposées par le CPB des Gayeulles, Le centre socioculturel des Longs Prés, UFOLEP, l’ARCS et les Petits Débrouillards, avec le soutien de la Ville de Rennes.

Début : 2025-07-02T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-02T18:00:00.000+02:00

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine