Bus-spectacle Ballet pour 13 acrobates et danseurs Hip Hop « KAI-IN » Le groupe acrobatique de Tanger Gare SNCF Neussargues Allanche

Bus-spectacle Ballet pour 13 acrobates et danseurs Hip Hop « KAI-IN » Le groupe acrobatique de Tanger Gare SNCF Neussargues Allanche samedi 6 décembre 2025.

Bus-spectacle Ballet pour 13 acrobates et danseurs Hip Hop « KAI-IN » Le groupe acrobatique de Tanger

Gare SNCF Neussargues Gare SNCF Massiac Allanche Cantal

Tarif : 20 – 20 – EUR

+25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06 19:10:00

Date(s) :
2025-12-06

Bus-spectacle au Théâtre de La Comédie de Clermont-Ferrand Ballet pour 13 acrobates et danseurs Hip Hop « KAI-IN » Le groupe acrobatique de Tanger
  .

Gare SNCF Neussargues Gare SNCF Massiac Allanche 15160 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 20 48 43 

English :

Bus-show at the Théâtre de La Comédie in Clermont-Ferrand: Ballet for 13 acrobats and Hip Hop dancers: « KAI-IN » Tangier’s acrobatic group

German :

Bus-Show im Théâtre de La Comédie in Clermont-Ferrand: Ballett für 13 Akrobaten und Hip-Hop-Tänzer: « KAI-IN » Die Akrobatikgruppe aus Tanger

Italiano :

Spettacolo in pullman al Théâtre de La Comédie di Clermont-Ferrand: balletto per 13 acrobati e ballerini hip hop: « KAI-IN » Il gruppo acrobatico di Tangeri

Espanol :

Espectáculo en autobús en el Théâtre de La Comédie de Clermont-Ferrand: Ballet para 13 acróbatas y bailarines de hip hop: « KAI-IN » El grupo acrobático de Tánger

L’événement Bus-spectacle Ballet pour 13 acrobates et danseurs Hip Hop « KAI-IN » Le groupe acrobatique de Tanger Allanche a été mis à jour le 2025-08-31 par Hautes Terres Tourisme