Bus Tour des Métiers du Département 77 Nangis Nangis
Bus Tour des Métiers du Département 77 Nangis Nangis jeudi 20 novembre 2025.
Bus Tour des Métiers du Département 77 Jeudi 20 novembre, 09h30 Nangis Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-20T09:30:00 – 2025-11-20T16:00:00
Fin : 2025-11-20T09:30:00 – 2025-11-20T16:00:00
Équipé d’outils d’aide à la découverte des métiers, le Tour des Métiers du Département 77 est animé par des conseillers métiers qui proposent des ateliers thématiques et des entretiens individuels. Son objectif : Aider chacun à mieux se connaître, à ouvrir le champ des possibles et à être acteur de la construction de son projet professionnel.
Nangis 6 impasse leon blum, nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « j.boutitie@brienangissienne.fr »}]
Bus aménagé pour découvrir les métiers industriels