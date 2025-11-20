Bus Tour des Métiers du Département 77 Nangis Nangis

Bus Tour des Métiers du Département 77 Jeudi 20 novembre, 09h30 Nangis Seine-et-Marne

Équipé d’outils d’aide à la découverte des métiers, le Tour des Métiers du Département 77 est animé par des conseillers métiers qui proposent des ateliers thématiques et des entretiens individuels. Son objectif : Aider chacun à mieux se connaître, à ouvrir le champ des possibles et à être acteur de la construction de son projet professionnel.

Nangis 6 impasse leon blum, nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France

Bus aménagé pour découvrir les métiers industriels