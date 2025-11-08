Bus Tour TRAC* Montbéliard
Bus Tour TRAC* Montbéliard samedi 8 novembre 2025.
Bus Tour TRAC*
Le 19, Crac Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Le réseau Art Contemporain Seize Mille et le TRAC* vous proposent un tour d’horizon d’expositions d’art contemporain de l’aire urbaine Belfort-Montbéliard !
Au programme de cette édition tout public circuit finement sélectionné, visites d’expositions et propositions ludiques adaptées au jeune public (à partir de 7 ans), le tout en transport en commun.
L’occasion de découvrir plusieurs structures en une après-midi à Montbéliard avec le 19, CRAC et le musée d’Art et
d’Histoire-Hôtel Beurnier-Rossel, à Belfort avec l’Ecole d’Art.
Départ en bus de Montbéliard Samedi 08 novembre à 10h30
7€, 5€ en tarif réduit, gratuit pour les -18 ans. Réservation sur contact@seizemille.com. À partir de 7 ans.
Départ également possible depuis Besançon à 9h30, tarif plein 10€. .
Le 19, Crac Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 13 47 mediation@le19crac.com
English : Bus Tour TRAC*
German : Bus Tour TRAC*
Italiano :
Espanol :
L’événement Bus Tour TRAC* Montbéliard a été mis à jour le 2025-09-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD