Bus Tour TRAC* Montbéliard

Début : 2025-11-08 10:30:00

fin : 2025-11-08

Le réseau Art Contemporain Seize Mille et le TRAC* vous proposent un tour d’horizon d’expositions d’art contemporain de l’aire urbaine Belfort-Montbéliard !

Au programme de cette édition tout public circuit finement sélectionné, visites d’expositions et propositions ludiques adaptées au jeune public (à partir de 7 ans), le tout en transport en commun.

L’occasion de découvrir plusieurs structures en une après-midi à Montbéliard avec le 19, CRAC et le musée d’Art et

d’Histoire-Hôtel Beurnier-Rossel, à Belfort avec l’Ecole d’Art.

Départ en bus de Montbéliard Samedi 08 novembre à 10h30

7€, 5€ en tarif réduit, gratuit pour les -18 ans. Réservation sur contact@seizemille.com. À partir de 7 ans.

Départ également possible depuis Besançon à 9h30, tarif plein 10€. .

Le 19, Crac Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 13 47 mediation@le19crac.com

