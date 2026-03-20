Bus tour Via Sancti Martini

Mayenne Mayenne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Montez à bord d’un bus et laissez-vous conduire pour un voyage à travers le territoire des Coëvrons-Mayenne, sur les traces de la Via Sancti Martini.

Le territoire des Coëvrons-Mayenne est traversé par les chemins de pèlerinage, en direction du Mont-Saint-Michel ou du tombeau de saint Martin à Tours. Le Pays d’art et d’histoire vous emmène à la découverte de ces chemins et des sites patrimoniaux qui y sont liés. De l’église Saint-Martin de Mayenne à l’abbaye d’Evron, exceptionnellement ouverte pour ce bus tour, un guide-conférencier contera l’histoire de ces lieux et des pèlerinages.

Réservation obligatoire, dans la limite des 50 places disponibles. .

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 coevrons-mayenne@lamayenne.fr

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English :

Climb aboard a bus and let us take you on a journey through the Coëvrons-Mayenne region, following in the footsteps of the Via Sancti Martini.

L’événement Bus tour Via Sancti Martini Mayenne a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons