Buses et bondrées en migration à Baracuchet, Observatoire de la migration du Col de Baracuchet, Lérigneux

dimanche 30 août 2026 · Observatoire de la migration du Col de Baracuchet · Lérigneux

Informations pratiques

Buses et bondrées en migration à Baracuchet Dimanche 30 août, 09h00 Observatoire de la migration du Col de Baracuchet Loire

En accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T09:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T09:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00

Venez observer les bondrées apivores migratrices mais aussi d’autres espèces, dont certaines sédentaires, sur ce point de passage migratoire.

Vous apprendrez à distinguer buses et bondrées en vol en compagnie d’ornithologues bénévoles de la LPO, passionnés par les oiseaux.

Prévoir jumelles et longue-vue si vous en avez.

En partenariat avec le Département de la Loire

Observatoire de la migration du Col de Baracuchet 42600 Lérigneux Lérigneux 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Buses et bondrées en migration à Baracuchet buse rapaces

Bondrée apivore (c) Maryse Hermelin