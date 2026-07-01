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Buses et bondrées en migration à Baracuchet, Observatoire de la migration du Col de Baracuchet, Lérigneux

dimanche 30 août 2026 · Observatoire de la migration du Col de Baracuchet · Lérigneux

Buses et bondrées en migration à Baracuchet, Observatoire de la migration du Col de Baracuchet, Lérigneux

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Observatoire de la migration du Col de Baracuchet
Adresse
42600 Lérigneux
Ville
42600 Lérigneux
Département
Loire
Tarif
En accès libre

Buses et bondrées en migration à Baracuchet Dimanche 30 août, 09h00 Observatoire de la migration du Col de Baracuchet Loire

En accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T09:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T09:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00

Venez observer les bondrées apivores migratrices mais aussi d’autres espèces, dont certaines sédentaires, sur ce point de passage migratoire.
Vous apprendrez à distinguer buses et bondrées en vol en compagnie d’ornithologues bénévoles de la LPO, passionnés par les oiseaux.

Prévoir jumelles et longue-vue si vous en avez.
En partenariat avec le Département de la Loire

Observatoire de la migration du Col de Baracuchet 42600 Lérigneux Lérigneux 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Buses et bondrées en migration à Baracuchet buse rapaces

Bondrée apivore (c) Maryse Hermelin