Business Game Crésus – Dilemme Entrepreneur.e.s Maison de la Conversation Paris mardi 16 septembre 2025.

Le 16 septembre 2025, rejoignez-nous à La Maison de la Conversation (Paris 18e) pour une journée de formation et de prévention dédiée aux créateurs d’entreprise, organisée par PIE, Entrepreneurs de la Cité et l’association Crésus

Au programme :

Après-midi : Atelier Dilemme Entrepreneurs (limité à 24 personnes) animé par Crésus :

Le jeu place les équipes dans la situation d’un entrepreneur qui démarre puis développe son activité en trois phases (anté-création, lancement et pérennisation).

Grâce à un tableur budgétaire double, les équipes gèrent de façon autonome leur budget personnel et professionnel. Les mécanismes du jeu permettent de mettre en lumière et en pratique certaines notions qui sont essentielles au succès et au bien-être des entrepreneurs, afin de les préparer au lancement d’une activité.

Le développement du contenu pédagogique sur trois niveaux de difficulté permet d’adapter l’atelier aux besoins spécifiques des joueurs.

Inscrivez-vous via Pousses.fr (module d’inscription en bas à droite de la page).

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par email avec le lieu de l’atelier.

En cas de difficultés, contactez Louise (l.lagadec@pie.paris).

Le mardi 16 septembre 2025

de 13h00 à 17h00

gratuit

Tout public.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://pousses.fr/node/107541 communication@maisondelaconversation.org