Business Plan un indispensable pour réussir son projet de création RD 906 Fleurville

Business Plan un indispensable pour réussir son projet de création

Le 11 décembre 2025, de 8h30 à 10h00, rejoignez-nous à La Croisée Coworking pour l’atelier Business Plan un indispensable pour réussir son projet de création , animé par Adeline Gorrand (BGE Côte d’Or, Saône et Loire, Ain).

Ce moment est pensé pour vous aider à structurer votre projet grâce à un business plan solide définir votre modèle économique, identifier vos besoins et ressources, évaluer les charges et revenus, convaincre vos partenaires ou futurs financeurs. Que vous soyez au tout début du processus ou que vous souhaitiez améliorer un plan existant, cet atelier vous fournira les fondamentaux pour mettre toutes les chances de votre côté.

Venez avec votre projet, votre curiosité et vos questions, pour repartir avec une vision claire, des repères concrets et des outils pratiques pour bâtir un business plan réaliste et convaincant. .

