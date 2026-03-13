Business Talk with Philippe Simo HEC Paris Jouy-en-Josas Mercredi 25 mars, 18h30 sur inscription

Business Talk with Philippe Simo à HEC Paris

Envie d’entreprendre ? Découvrez comment passer du salariat à l’entrepreneuriat et saisir les opportunités du continent africain.

Business Talk with Philippe Simo

HEC PACT & Friends vous invite à un Business Talk exclusif avec Philippe Simo, serial entrepreneur et figure influente de l’écosystème entrepreneurial africain.

Autour du thème « De salarié à entrepreneur : prendre le contrôle de sa trajectoire professionnelle en saisissant les opportunités du continent africain », Philippe Simo partagera son parcours, les défis qu’il a rencontrés et les opportunités qu’offre aujourd’hui l’Afrique pour celles et ceux qui souhaitent entreprendre.

Cette rencontre sera l’occasion d’échanger sur la transition du salariat vers l’entrepreneuriat, d’explorer les dynamiques économiques du continent et d’obtenir des conseils concrets pour construire une carrière ambitieuse et impactante.

25 mars 2026

Campus HEC Paris

18h30

Un moment d’inspiration, d’apprentissage et de networking à ne pas manquer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-25T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-25T21:00:00.000+01:00

1

https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-business-talk-with-philippe-simo-1985048202610?aff=oddtdtcreator

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

