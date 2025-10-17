Busta Flex et Scred Connexion Complexe sportif des Sables Blancs Concarneau

Tarif : – –

BUSTA FLEX + SCRED CONNEXION + Supports

Hip-Hop, Dans le cadre du « Cultures Hip Hop Festival »

Busta Flex

Quand on dit Busta Flex, on sait par avance que le micro va chauffer. Rappeur connu et reconnu, il débarque dans les années 90, et se retrouve très vite à faire la une. Avec des titres sur “HipHop Soul Party 2”, puis sur l’album de Lone pour lequel il rend des couplets énormissime et devient le rookie que tout le monde souhaite voir rapper.

Sur scène, avec ses classiques et son énergie, il retourne aisément un public conquis d’avance !

Scred Connexion

Originaire du quartier cosmopolite de Barbès dans le 18e arrondissement de Paris la Scred Connexion (“Scred” verlan de “Discret”) est un collectif de Rap français qui s’est formé en 1998.

Ce collectif composé de Koma, Mokless et DJ Idem se distingue par la qualité de ses textes et des valeurs prônées. Le collectif est connu pour son engagement et son éthique, que ce soit par un regard posé sur la société comme dans le titre justice pour tous ou une critique du rap tel que le morceau remballe , la Scred Connexion pousse à la réflexion et cherche à fédérer. Ne suivant pas les modes le collectif a su créer sa propre identité portée par son célèbre slogan

Jamais dans la tendance mais toujours dans la bonne direction .

Billetterie en ligne https://billetterie-concarneauscenes.tickandlive.com/ .

Complexe sportif des Sables Blancs Avenue Robert Jan Concarneau 29900 Finistère Bretagne

