BUT, SET & MATCH RICHARD GASQUET Béziers

BUT, SET & MATCH RICHARD GASQUET

Rue de Stavropol Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Richard Gasquet réunit stars du sport et du spectacle pour un match festif face au Variétés Club de France, célébrant sa carrière dans une ambiance conviviale.

Un événement exceptionnel célèbrera la carrière de Richard Gasquet, récemment retraité des courts. Le tennisman biterrois réunira célébrités, artistes, footballeurs et anciens coéquipiers de Coupe Davis pour un match festif opposant la Team Gasquet & Friends au Variétés Club de France. Une belle occasion de saluer le parcours d’un champion dans une ambiance conviviale.

Payant Billetterie en ligne dès le 8 septembre. .

Rue de Stavropol Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Richard Gasquet brings together sports and entertainment stars for a festive match at the Variétés Club de France, celebrating his career in a convivial atmosphere.

German :

Richard Gasquet bringt Stars aus Sport und Unterhaltung für ein festliches Match gegen den Variétés Club de France zusammen und feiert seine Karriere in einer geselligen Atmosphäre.

Italiano :

Richard Gasquet ha riunito le star dello sport e dello spettacolo per una partita di festa contro il Club Variétés de France, celebrando la sua carriera in un’atmosfera conviviale.

Espanol :

Richard Gasquet reunió a estrellas del deporte y del espectáculo en un partido festivo contra el Variétés Club de France, celebrando su carrera en un ambiente cordial.

