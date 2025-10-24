BUT, SET & MATCH – STADE RAOUL BARRIERE Beziers
BUT, SET & MATCH STADE RAOUL BARRIERE – BEZIERS Le 16 décembre prochain, Richard Gasquet vous convie chez lui à Béziers pour une grande fête solidaire et conviviale !Passionné de football, c’est au Stade Raoul Barrière que l’ancien numéro 7 mondial de tennis vous donne rendez-vous pour un Match de Gala exceptionnel !La Team Gasquet and Friends affrontera le Variétés Club de France.
STADE RAOUL BARRIERE AVENUE DES OLYMPIADES 34500 Beziers 34