BUTTE EN LASAGNES AU JARDIN DE LA MARINE Jardin de la Marine Saint-Brevin-les-Pins samedi 25 octobre 2025.

Jardin de la Marine Chemin de la Marine Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

L’association des Incroyables Comestibles de Saint-Brevin vous propose de participer à l’entretien du jardin de la Marine pendant une matinée, pour faire ensemble et partager un moment convivial.
Rendez-vous au jardin à 10h, pour apprendre à cultiver sur du sable en réalisant une butte maraîchère en lasagne.

Pour plus d’infos contact@incroyablesbrevinois.org   .

Jardin de la Marine Chemin de la Marine Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 40 69 83 08  contact@incroyablesbrevinois.org

