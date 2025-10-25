BUTTE EN LASAGNES AU JARDIN DE LA MARINE Jardin de la Marine Saint-Brevin-les-Pins
BUTTE EN LASAGNES AU JARDIN DE LA MARINE Jardin de la Marine Saint-Brevin-les-Pins samedi 25 octobre 2025.
BUTTE EN LASAGNES AU JARDIN DE LA MARINE
Jardin de la Marine Chemin de la Marine Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-25 12:00:00
Date(s) :
2025-10-25
L’association des Incroyables Comestibles de Saint-Brevin vous propose de participer à l’entretien du jardin de la Marine pendant une matinée, pour faire ensemble et partager un moment convivial.
Rendez-vous au jardin à 10h, pour apprendre à cultiver sur du sable en réalisant une butte maraîchère en lasagne.
Pour plus d’infos contact@incroyablesbrevinois.org .
Jardin de la Marine Chemin de la Marine Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 40 69 83 08 contact@incroyablesbrevinois.org
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement BUTTE EN LASAGNES AU JARDIN DE LA MARINE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Saint Brevin