Buttechno live A/V + Danse Musique Rhône Alpes A/V Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Buttechno aka Pavel Milyakov est un producteur de musique berlinois et l’une des voix les plus singulières de la scène électronique underground contemporaine. Son identité sonore repose sur des réflexions spatiales, dystopiques et décalées sur la techno, explorant les espaces liminaux entre rythme et texture. Ses productions présentent des cellules rythmiques allant de la rigueur à l’élasticité, structurant des vides mélancoliques, méditatifs et post-apocalyptiques.

Avec des sorties sur Incienso, The Trilogy Tapes, Kalahari Oyster Cult et Cititrax, ses performances live et ses DJ sets continuent de repousser les limites de la techno contemporaine, offrant au public des expériences immersives qui brouillent la limite entre vide et plénitude.

—

A Particular Presence est une performance sonore et video écrite et créée par le compositeur et musicien Loup Gangloff, pensée comme une entité A/V parallèle à son projet de musique électronique Danse Musique Rhône-Alpes (DMRA). Cette performance explore la frontière entre perception et croyance, ordre et chaos.

Dans le club pour les lives immersifs de Communale St-Ouen, la scène devient un espace de tension et de dérive, où le son façonne des mondes et la perception vacille. Ici, la musique ne se contente pas de rythmer la nuit, elle installe des climats, ouvre des failles, convoque des présences. Cette soirée s’inscrit dans cette recherche d’expériences profondes et enveloppantes, à la croisée de la performance sonore, visuelle et mentale.

Le jeudi 26 février 2026

de 20h00 à 23h00

payant

à partir de 12 €

Public jeunes et adultes.

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

