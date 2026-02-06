Butternut Trio 2 place René Groussard Melle
2 place René Groussard 2 Place René Groussard Melle Deux-Sèvres
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Samedi 28 février à 21h au Café du Boulevard à Melle
Par le biais de la fluidité et de la sobriété de sa musique, le trio Butternut s’ouvre autant à une audience sensible aux esthétiques jazz qu’à un public qui n’en écoute jamais. Les compositions épurées, entre néo-classique et jazz, permettent d’apprécier toutes les palettes d’une mélodie, le son et le timbre de chaque instrument.
Pablo Fathu batterie
Marin Michela piano/FX
Charlie Grig.: contrebasse
Tarif de 7,50 à 9 €
les artsenbouleasso@gmail.com
Réservation 05 49 27 01 28 .
2 place René Groussard 2 Place René Groussard Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 01 28 lesartsenbouleasso@gmail.com
