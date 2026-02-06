Butternut Trio 2 place René Groussard Melle

Butternut Trio

2 place René Groussard 2 Place René Groussard Melle Deux-Sèvres

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Butternut Trio

Samedi 28 février à 21h au Café du Boulevard à Melle

Par le biais de la fluidité et de la sobriété de sa musique, le trio Butternut s’ouvre autant à une audience sensible aux esthétiques jazz qu’à un public qui n’en écoute jamais. Les compositions épurées, entre néo-classique et jazz, permettent d’apprécier toutes les palettes d’une mélodie, le son et le timbre de chaque instrument.

Pablo Fathu batterie

Marin Michela piano/FX

Charlie Grig.: contrebasse

Tarif de 7,50 à 9 €

les artsenbouleasso@gmail.com

Réservation 05 49 27 01 28 .

2 place René Groussard 2 Place René Groussard Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 01 28 lesartsenbouleasso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Butternut Trio

L’événement Butternut Trio Melle a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Pays Mellois