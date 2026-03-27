Buvette rallye automobile du Vallon de Marcillac

Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Buvette de l’APE 3 rougiers pour le rallye automobile du Vallon de Marcillac le samedi 28 mars 2026.

L’APE des 3 rougiers vous propose sa buvette dans la zone public autorisée, sandwichs, saucisses frites, crêpes et boissons.

Voir page du rallye pour plus de détails sur le lieu. www.rallyedemarcillac.fr/communes-du-rallye/ .

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie

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English :

APE 3 Rougiers refreshment bar for the Vallon de Marcillac car rally on Saturday, March 28, 2026.

L’événement Buvette rallye automobile du Vallon de Marcillac Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-03-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)