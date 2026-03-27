Buvette rallye automobile du Vallon de Marcillac Marcillac-Vallon
Buvette rallye automobile du Vallon de Marcillac Marcillac-Vallon dimanche 29 mars 2026.
Buvette rallye automobile du Vallon de Marcillac
Marcillac-Vallon Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Buvette de l’APE 3 rougiers pour le rallye automobile du Vallon de Marcillac le dimanche 29 mars 2026.
L’APE des 3 rougiers vous propose sa buvette dans la zone public autorisée, sandwichs, saucisses frites, crêpes et boissons.
Voir page du rallye pour plus de détails sur le lieu. www.rallyedemarcillac.fr/communes-du-rallye/ .
Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie
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English :
APE 3 Rougiers refreshment bar for the Vallon de Marcillac car rally on Sunday March 29, 2026.
L’événement Buvette rallye automobile du Vallon de Marcillac Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-03-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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