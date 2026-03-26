Buvette Rallye de Marcillac Goutrens
Buvette Rallye de Marcillac Goutrens samedi 28 mars 2026.
Buvette Rallye de Marcillac
60 route de Goutrens Goutrens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
L’A.P.E. profite du passage du rallye du vallon de Marcillac pour organiser un petit-déjeuner salé à partir de 7h30 au tarif de 14€ à la salle des fêtes de Goutrens.
Pâté aux noisettes + tête de veau ou saucisse grillée + fromage + dessert + vin et café
Quantité limitée réservation conseillée 06 13 47 16 68
10h: une buvette-restauration rapide devant la salle des fêtes de Goutrens toute la journée. .
60 route de Goutrens Goutrens 12390 Aveyron Occitanie
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English :
The A.P.E. is taking advantage of the Marcillac valley rally to organize a savory breakfast starting at 7:30 a.m. at a cost of 14? at the Goutrens village hall.
L’événement Buvette Rallye de Marcillac Goutrens a été mis à jour le 2026-03-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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