Buvette Rallye de Marcillac

60 route de Goutrens Goutrens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’A.P.E. profite du passage du rallye du vallon de Marcillac pour organiser un petit-déjeuner salé à partir de 7h30 au tarif de 14€ à la salle des fêtes de Goutrens.

Pâté aux noisettes + tête de veau ou saucisse grillée + fromage + dessert + vin et café

Quantité limitée réservation conseillée 06 13 47 16 68

10h: une buvette-restauration rapide devant la salle des fêtes de Goutrens toute la journée. .

60 route de Goutrens Goutrens 12390 Aveyron Occitanie

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English :

The A.P.E. is taking advantage of the Marcillac valley rally to organize a savory breakfast starting at 7:30 a.m. at a cost of 14? at the Goutrens village hall.

L’événement Buvette Rallye de Marcillac Goutrens a été mis à jour le 2026-03-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)