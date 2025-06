Buvettes de l’été du Marché de Saâles Saales 27 juin 2025 15:00

Bas-Rhin

Buvettes de l’été du Marché de Saâles Grand Rue Saales Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-27 15:00:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-06-27

2025-07-04

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-08

2025-08-15

2025-08-22

2025-08-29

Le Marché de Saâles vous propose ses « Buvettes de l’été » par les associations tous les vendredis de l’été à partir de 15h jusqu’à plus soif ! Au programme des concerts, boissons, tartes flambées, knacks, crêpes, la surprise de la semaine et de la bonne humeur

27 juin Fête de la musique

4 juillet

11 juillet Esteban Barbe

18 juillet Simon Kieffer & Friend

25 juillet Christelle & Cyrille Renaud

1er août

8 août

15 août RCB

22 août Mini Fanfare des Balcons

et le 29 août Final ! .

Grand Rue

Saales 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 34 95 90 fetedesaales@gmail.com

L’événement Buvettes de l’été du Marché de Saâles Saales a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche