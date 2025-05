Buzz-Art Festival – L’Isle-sur-la-Sorgue, 1 juin 2025 07:00, L'Isle-sur-la-Sorgue.

Vaucluse

Buzz-Art Festival Centre ville L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

Début : 2025-06-01

fin : 2025-10-05

2025-06-01

Buzz Art Festival à L’Isle-sur-la-Sorgue et à Fontaine de Vaucluse de juin à octobre, explorez l’art sous toutes ses formes. Sculptures, peintures, musique et gastronomie s’unissent pour un événement culturel unique en Provence.

Centre ville

L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 49 61 44 50 contact@buzzartfestival.com

English :

Buzz Art Festival in L?Isle-sur-la-Sorgue and Fontaine de Vaucluse: from June to October, explore art in all its forms. Sculptures, paintings, music and gastronomy come together for a cultural event unique in Provence.

German :

Buzz Art Festival in L?Isle-sur-la-Sorgue und Fontaine de Vaucluse: Von Juni bis Oktober können Sie die Kunst in all ihren Formen erkunden. Skulpturen, Gemälde, Musik und Gastronomie vereinen sich zu einem einzigartigen kulturellen Ereignis in der Provence.

Italiano :

Buzz Art Festival a L’Isle-sur-la-Sorgue e Fontaine de Vaucluse: da giugno a ottobre, esplorate l’arte in tutte le sue forme. Sculture, dipinti, musica e gastronomia si uniscono per un evento culturale unico in Provenza.

Espanol :

Buzz Art Festival en L’Isle-sur-la-Sorgue y Fontaine de Vaucluse: de junio a octubre, explore el arte en todas sus formas. Esculturas, pinturas, música y gastronomía se dan cita en un acontecimiento cultural único en la Provenza.

