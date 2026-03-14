Buzz Booster Finale Régionale 2026 Le Cargö Caen

Buzz Booster Finale Régionale 2026

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Rendez-vous le 30 avril au Cargö pour voir les quatre artistes sélectionnés qui se produiront sur scène pour tenter de décrocher leur place pour la finale nationale.

Rendez-vous le 30 avril au Cargö pour voir les quatre artistes sélectionnés qui se produiront sur scène pour tenter de décrocher leur place pour la finale nationale.

BENDE

Bende, de son vrai nom Arthur, incarne une nouvelle voix du rap français. Pas encore vingt ans, déjà plusieurs années d’écriture derrière lui, il développe une identité sincère, brute et instinctive. Chez lui, pas de posture la musique est un exutoire, une manière de transformer le vécu en son. Il écrit depuis l’enfance — textes, théâtre, scénarios — avec ce besoin constant de raconter, de dire, de vider.

Son rap se nourrit de multiples influences une trap nerveuse héritée des années 2010, un goût prononcé pour le lyrisme et des sonorités orientales façonnées par ses voyages et ses racines familiales.

La rencontre avec le collectif Hotel 239, à Caen, agit comme un déclencheur. Scènes, studios, concerts et premiers titres remarqués suivent, dans un esprit de famille et de dépassement.

Avec son premier EP “20”, Bende pose une étape charnière. Le projet retrace une période de transition, entre doutes, colère contenue et désir d’avancer. Une musique contrastée, oscillant entre intensité brute et respirations mélodiques, qui marque le passage d’Arthur à Bende celui d’un adolescent en attente à un artiste conscient, en mouvement. Sans calcul ni frontières, Bende s’impose comme un souffle neuf, à l’équilibre entre rage et sensibilité.

R’MAY

R’MAY est une rappeuse rouennaise, originaire de Madagascar. Passionnée par l’écriture depuis l’enfance, R’may aborde sa musique comme une thérapie par les mots. Dans un rap oscillant de la trap brutal à la néo-soul délicate, elle arbore une plume à la fois introspective et à vif, toujours en face à face avec ses émotions.

Son projet se dévoile en 2021 avec une première série de freestyles nommés “Hors ligne”. Rapidement identifiée comme une rappeuse technique et déterminée, elle est sélectionnée dans de nombreux dispositifs nationaux tels que le Buzz Booster (finaliste régionale 2022), Rappeuses en Liberté (2023) ou Give Me Five (2023)… Allant jusqu’à intégrer les premières sélections de Nouvelle École (2024). Parallèlement, ses flows percutants et sa forte personnalité lui valent d’être invitée en premières parties live de nombreux artistes reconnus tels que Meryl, IAM, ou encore Isha & Limsa D’Aulnay…

En 2023 elle dévoile son premier EP Thérapie 9 titres qui s’articulent autour d’un désir vivace de guérison commune face aux épreuves de la vie. R’MAY s’impose alors comme une artiste en quête d’authenticité et 2026 sera le théâtre d’une nouvelle grande étape dans son parcours d’artiste avec la sortie de son premier album “Humanoïde”.

GLIZ.BORN

Gliz.Born, 20 ans, impose peu à peu un style qui lui est propre. Il façonne un univers unique, marqué par des ambiances sombres, des mélodies envoûtantes et des prods immédiatement reconnaissables.

Inspiré par des artistes aussi différents que Makala, Travis Scott ou Rihanna, il ne se contente pas d’emprunter il transforme, réinvente et crée quelque chose de profondément personnel.

Inclassable et libre, Gliz refuse les codes établis. Son son, brut et sensible à la fois, reflète une identité forte et une vision claire. À seulement 20 ans, il dévoile déjà une direction artistique singulière, hors format, qui confirme qu’il n’est comparable à personne d’autre.

S7UN

La haine et la peine voilà ce que s7un exprime dans ses différents projets. Du haut de ses 20 ans, il affirme son identité musicale, notamment à travers ses deux dernières sorties, B2B et MUSIQUE & VIOLENCE. Largement influencé par des artistes tels que Kendrick Lamar ou encore Tuerie, il cherche à s’inscrire dans un courant soucieux de réaffirmer les codes du rap tout en conservant des sonorités actuelles.

En ce sens, s7un tâche d’incarner son propos sur scène en proposant des concerts mêlant folie et sensibilité, comme il l’a montré lors de son passage au festival Les Ondées en 2025. L’année 2026 précisera encore un peu plus la couleur musicale de ce jeune artiste caennais. Toujours empreint des mêmes émotions et des mêmes traumatismes, il se sert de la musique comme d’un exutoire face à une souffrance qui l’anime autant qu’il la hait.

Venez soutenir les talents locaux et vivre une soirée pleine de performances exceptionnelles !

Le billet ne garanti pas mais favorise l’accès à la salle en fonction de sa capacité d’accueil. Il est possible d’annuler sa réservation directement depuis son espace billetterie. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

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English : Buzz Booster Finale Régionale 2026

Come along to the Cargö on 30 April to see the four shortlisted artists perform on stage in their bid to earn a place in the national final.

L’événement Buzz Booster Finale Régionale 2026 Caen a été mis à jour le 2026-03-11 par Calvados Attractivité