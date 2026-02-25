Byblos, cité millénaire du Liban Institut du monde arabe Paris 5e Arrondissement
Byblos, cité millénaire du Liban Institut du monde arabe Paris 5e Arrondissement mardi 24 mars 2026.
Byblos, cité millénaire du Liban
Institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard Paris 5e Arrondissement Paris
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-03-24
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-03-24
Plongez dans 7 000 ans d’histoire avec Byblos, cité éternelle , une exposition immersive à l’Institut du monde arabe du 24 mars au 2 août 2026, révélant les trésors et la mémoire d’une ville mythique au cœur du Liban.
.
Institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard Paris 5e Arrondissement 75005 Paris Île-de-France +33 1 40 51 38 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Byblos, the ancient city of Lebanon
Dive into 7,000 years of history with Byblos, cité éternelle , an immersive exhibition at the Institut du monde arabe from March 24 to August 2, 2026, revealing the treasures and memories of a mythical city at the heart of Lebanon.
L’événement Byblos, cité millénaire du Liban Paris 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-23 par Choose Paris Region