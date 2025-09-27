Bye Bye les Enfants de la réclame ! Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas

Bye Bye les Enfants de la réclame ! Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas samedi 27 septembre 2025.

Bye Bye les Enfants de la réclame !

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse

Début : 2025-09-27 18:00:00

fin : 2025-09-27 20:00:00

2025-09-27

La der des der ! Participez à la dernière visite commentée de l’exposition puis mettez-vous à l’aise avec notre « racontoir du soir » de courtes histoires, des chansons, des jeux avec Les Porteuses de Mots. Doudous acceptés !

Réservation conseillée.

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr

English :

La der des der! Join us for the last guided tour of the exhibition, and then make yourself comfortable with our « evening storyteller »: short stories, songs and games with Les Porteuses de Mots. Soft toys accepted!

Reservations recommended.

German :

Die letzte der letzten! Nehmen Sie an der letzten kommentierten Führung durch die Ausstellung teil und machen Sie es sich dann mit unserem « Erzähler des Abends » gemütlich: kurze Geschichten, Lieder und Spiele mit Les Porteuses de Mots. Kuscheltiere sind erlaubt!

Reservierung empfohlen.

Italiano :

L’ultimo degli ultimi! Partecipate all’ultima visita guidata della mostra, poi mettetevi comodi con la nostra « narrazione serale »: racconti, canzoni e giochi con Les Porteuses de Mots. Si accettano peluche!

Prenotazione consigliata.

Espanol :

¡Lo último de lo último! Participe en la última visita guiada de la exposición y, a continuación, relájese con nuestro « cuentacuentos nocturno »: cuentos, canciones y juegos con Les Porteuses de Mots. Se aceptan peluches

Se recomienda reservar.

