Bye Bye Tibériade, L’Ecran, Saint-Denis

Bye Bye Tibériade Dimanche 12 avril, 12h30 L’Ecran Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-12T12:30:00+02:00 – 2026-04-12T13:52:00+02:00

Fin : 2026-04-12T12:30:00+02:00 – 2026-04-12T13:52:00+02:00

Journée de solidarité aux artistes des diasporas du Liban, d’Iran et de Palestine

L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=O39NX »}]

Journee de solidarite – Il y a environ trente ans, Hiam Abbass a quitté son village palestinien Deir Hanna, en Galilée, où elle a grandit avec son arrière grand-mère Um Ali, sa mère Neemat et… L’Ecran Bye Bye Tibériade