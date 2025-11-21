BYPASS #11 Toulouse

BYPASS #11

Début : 2025-11-21

fin : 2025-12-02

Bienvenue au forum de la création musicale contemporaine !

La 11ᵉ édition évoque cette année la ville de Berlin et de son patrimoine littéraire et artistique. Inspirée par Alfred Döblin et son roman Berlin Alexanderplatz, cette édition mêle musique contemporaine, improvisation, cinéma et arts numériques.

Au programme

– Lectures polymorphes d’extraits du roman Berlin Alexanderplatz d’Alfred Döblin, interprétées par des solistes berlinois et des étudiants du Conservatoire de Toulouse.

– Concert d’improvisation avec Itziar Viloria, Pierre Jodlowski et des élèves de Music’Halle, fruit d’une résidence artistique.

– Projection du film L’Éternel Silence de Herbert Ponting sur l’Antarctique, accompagnée en direct par Itziar Viloria et Pierre Jodlowski.

– Folle Nuit Acousmatique, hommage à François Donato, avec des œuvres acousmatiques, des créations de Rocío Cano Valiño, de la classe de composition électroacoustique du Conservatoire de Toulouse et de l’Ensemble Flashback avec Iris Lancery et Bruno Capelle.

– Ciné-concert SYNCHRO dédié au cinéaste expérimental Walter Ruttmann, mêlant vidéos, musique acousmatique et performances live.

Toutes les soirées se concluent par un bord de scène pour échanger avec les artistes.

Rendez-vous dans les lieux suivants Auditorium Saint-Pierre des Cuisine, lieu NEUFNEUF, Théâtre Musical de Pibrac, Pathé Wilson et Espace varèse.

Retrouvez la programmation détaillée sur le site internet du forum. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie eole@studio-eole.com

